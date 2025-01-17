Земельный участок на бульваре Семихатова передали в муниципальную собственность для строительства школы

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Екатеринбурге передали в муниципальную собственность земельный участок, расположенный в квартале улиц Академика Вонсовского — Михеева — бульвара Академика Семихатова — улицы Чкалова. Соответствующая информация указана в выписке из ЕГРН.



Из публичной кадастровой карты следует, что в этом месте запланировано строительство общеобразовательного учреждения.



Ранее этот участок принадлежал УрО РАН и был в федеральной собственности. В прошлом году академия наук отказалась от него в пользу строительства школы.



Проект будет реализован компанией «Атомстройкомплекс». Уральский застройщик разработал проект школы на 1125 мест с уличным стадионом, который успешно прошел государственную экспертизу. Теперь, после получения земли и утверждения проекта, осталось дождаться включения школы в программу финансирования.