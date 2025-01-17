Земельный участок на бульваре Семихатова передали в муниципальную собственность для строительства школы

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. «Атомстройкомплекс» приступил к строительству первого этапа финальной очереди квартала ...19.09.2024 Аэропорт Кольцово безвозмездно передаст властям Екатеринбурга 44 тыс. кв. м. земли
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. Администрация Екатеринбурга и аэропорт Кольцово заключили между собой соглашение о ...10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...17.11.2021 Екатеринбург получит в собственность земельный участок стоимостью 195 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2021. В муниципальную собственность Екатеринбурга передадут земельный участок в центре города ...