Спрос на дубайский шоколад на маркетплейсах зимой вырос в три-четыре раза

УрБК, Москва, 24.06.2024. По итогам первых трех недель июня спрос на кондиционеры в России вырос на 111% по сравнению с ...17.08.2016 В июле продажи шоколада в России сократились на 11,3%
В июле жители России сократили потребление шоколада на 11,3% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных ...17.08.2016 В июле продажи шоколада в России сократились на 11,3%
УрБК, Москва, 17.08.2016. В июле жители России сократили потребление шоколада на 11,3% по сравнению с месяцем ранее, ...01.06.2016 За прошедший год стоимость шоколада выросла на 21,4%
УрБК, Москва, 01.06.2016. За прошедший год средняя стоимость шоколада выросла на 21,4%, а с 2014 года на 76%. Об этом ...09.09.2014 Британский кондитер слепил из шоколада заварочный чайник
Уроженец Йорка кондитер Джон Костелло создал из шоколада чайник, который можно использоваться для заваривания чая, ...