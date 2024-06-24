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Спрос на дубайский шоколад на маркетплейсах зимой вырос в три-четыре раза

УрБК, Москва, 28.01.2025. На двух крупнейших российских маркетплейсах — Wildberries и Ozon — растет популярность дубайского шоколада, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса Mpstats.

На Wildberries в декабре продали 17 тыс. 443 плитки, что почти в четыре раза больше, чем в октябре прошлого года. На Ozon в последний месяц 2024 года в среднем реализовывали 1500 плиток в день (в октябре — всего 500).

Дубайский шоколад — это восточный десерт, состоящий из молочного шоколада, фисташковой пасты и теста катаифи.
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