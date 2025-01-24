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24.01.2025

Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале снизилась почти на 6%

УрБК, Москва, 24.01.2025. Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале 2024 года снизилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса bip.ru.

По словам аналитиков, наибольшее снижение зафиксировано в Алтайском крае (13%), Брянской области (8%) и Чувашской республике (7,8%). В Москве и Санкт Петербурге показатель уменьшился на 2,2% и 2,6% соответственно.

По категориям автомобилей больше всего снизилась средняя стоимость для автомобилей мощностью 71-100 л. с. (-4,5%, на 184 руб.). Цена для автомобилей до 50 л. с. поднялась (+0,7%, на 14 руб.), как и для автомобилей от 51 до 71 л. с. (+3,4%, на 121 руб.).

По коэффициенту бонус-малус (КБМ) цена для начинающих водителей (КБМ 1,17) выросла до 16 тыс. 108 руб.(+6,73%) за год. В квартальном выражении средняя стоимость полиса снизилась на 259 руб. (-1,58%). Для неаккуратных водителей (КБМ 1,76-3,92) цена за год подросла на 1 тыс. 223 руб. (+4,6%), а за квартал снизилась на 773 руб. (-2,7%).

Для водителей с хорошим КБМ (0,46-1) цена за год и за квартал упала до 7 тыс. 175 руб. (-2,2% и -1,66%; на 161 руб. и 121 руб. соответственно).
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