Средняя стоимость ОСАГО в России в IV квартале снизилась почти на 6%

В сентябре 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 0,7% в сравнении с августом. Об этом ...

За год средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4%

УрБК, Москва, 09.10.2024. В сентябре 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 0,7% в ...

За год средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4%

В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I квартале 2023 года составила 33 ...

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость выставленных на продажу производственных объектов в I ...

В Екатеринбурге средняя стоимость аренды производственных объектов за год снизилась на 15%

Стоимость ОСАГО для легковых автомобилей в РФ с начала года снизилась на 4%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей в РФ с января по август 2019 года снизилась ...