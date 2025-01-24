УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
24.01.2025

В Свердловской области выявили топ-5 самых популярных горнолыжных курортов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов, определили топ-5 самых популярных горнолыжных курортов в Свердловской области.

В пятерку лучших в порядке убывания попали ГЛК «Уктус» (Екатеринбург), ГК «Пильная Парк» (Первоуральск), ГЛК «Гора Волчиха» (в 5 километрах от Ревды), ГК «Гора Ежовая» (Кировградский городской округ) и «Гора Долгая» (СК «Аист», Нижний Тагил).

Аналитики отмечают, что в январе текущего года посещаемость горнолыжных курортов в регионе выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может связано с тем, что этой зимой на Урале установилась теплая погода, которая располагает к комфортному катанию.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.08.2021 Ростуризм предлагает выделить на развитие горнолыжных курортов 65 млрд рублей до 2035 года

УрБК, Москва, 31.08.2021. В рамках поддержки отдельных видов туризма российские власти намерены выделить на развитие ...

18.01.2016 Число посетителей свердловских горнолыжных комплексов в каникулы снизилось из-за холодов

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Число посетителей горнолыжных комплексов Свердловской области в новогодние каникулы ...

07.12.2015 «МегаФон» обеспечит качественной связью уральские горнолыжные курорты

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. «МегаФон» подготовил главные горнолыжные курорты Большого Урала к наплыву посетителей. ...

08.12.2014 Гора Белая заняла 13-ое место в рейтинге российских горнолыжных курортов

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Комплекс Гора Белая в Свердловской области вошел в топ-15 рейтинга российских ...

17.11.2010 ГЛК «Гора Волчиха»: Мы надеемся, что с наступлением холодов количество клиентов у нас будет больше, чем обычно

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. «Горнолыжный сезон у нас традиционно открывается в начале ноября. Однако в этот раз ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (332)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18