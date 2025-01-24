В Свердловской области выявили топ-5 самых популярных горнолыжных курортов

Ростуризм предлагает выделить на развитие горнолыжных курортов 65 млрд рублей до 2035 года

ГЛК «Гора Волчиха»: Мы надеемся, что с наступлением холодов количество клиентов у нас будет больше, чем обычно

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. «Горнолыжный сезон у нас традиционно открывается в начале ноября. Однако в этот раз ...