В Свердловской области выявили топ-5 самых популярных горнолыжных курортов

УрБК, Москва, 31.08.2021. В рамках поддержки отдельных видов туризма российские власти намерены выделить на развитие ...18.01.2016 Число посетителей свердловских горнолыжных комплексов в каникулы снизилось из-за холодов
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2016. Число посетителей горнолыжных комплексов Свердловской области в новогодние каникулы ...07.12.2015 «МегаФон» обеспечит качественной связью уральские горнолыжные курорты
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. «МегаФон» подготовил главные горнолыжные курорты Большого Урала к наплыву посетителей. ...08.12.2014 Гора Белая заняла 13-ое место в рейтинге российских горнолыжных курортов
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2014. Комплекс Гора Белая в Свердловской области вошел в топ-15 рейтинга российских ...17.11.2010 ГЛК «Гора Волчиха»: Мы надеемся, что с наступлением холодов количество клиентов у нас будет больше, чем обычно
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2010. «Горнолыжный сезон у нас традиционно открывается в начале ноября. Однако в этот раз ...