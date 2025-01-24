Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловское УФАС выдало предостережение генеральному директору Ирбитского мололочного завода Григорию Бачерикову. Причиной стало заявление главы предприятия о грядущем повышении цен на молочную продукцию, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Предостережение было выдано в связи с недопустимостью действий, которые могут повлечь нарушение 135-ФЗ «О защите конкуренции».



Как отметили специалисты регионального антимонопольного органа, такие публичные заявления могут вызвать необоснованный рост цен на молоко и молочные продукты. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет соответствующие меры.