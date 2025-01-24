Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко

УрБК, Челябинск, 08.04.2022. Челябинское УФАС России выдало предостережение представителю сети супермаркетов SPAR на ...06.04.2022 Руководителю пекарни «На Вишневой» в Екатеринбурге вынесли предостережение после заявления о росте цен на хлеб
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. Свердловское УФАС выдало руководителю ООО «Хлеб и сладости» (частная пекарня «На ...09.07.2018 Свердловское УФАС заподозрило «Группу ЛСР» в нарушении конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Управление ФАС по Свердловской области выдало предостережение коммерческому директору ...12.01.2017 ФАС России за неуместный прогноз выдала предостережение замминистра строительства и ЖКХ РФ
УрБК, Москва, 12.01.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предостережение заместителю ...24.09.2010 К расследованию причин роста розничных цен на молоко в Свердловской области привлекут поставщиков
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. Свердловское УФАС отложило рассмотрение дела, возбужденного в отношении ГУП СО ...