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24.01.2025

Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Свердловское УФАС выдало предостережение генеральному директору Ирбитского мололочного завода Григорию Бачерикову. Причиной стало заявление главы предприятия о грядущем повышении цен на молочную продукцию, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Предостережение было выдано в связи с недопустимостью действий, которые могут повлечь нарушение 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Как отметили специалисты регионального антимонопольного органа, такие публичные заявления могут вызвать необоснованный рост цен на молоко и молочные продукты. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет соответствующие меры.
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