В Челябинской области объем выданных автокредитов в IV квартале снизился на 45%

На Среднем Урале в IV квартале 2024 года выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд руб. Это на 45,8% меньше, чем в III ...23.01.2025 На Среднем Урале в IV квартале выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. На Среднем Урале в IV квартале 2024 года выдали автокредиты на сумму 11,8 млрд руб. Это ...31.10.2022 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 41,3%
В III квартале 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 5,16 млрд руб. Это на 41,3% меньше ...31.10.2022 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 41,3%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В III квартале 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...30.09.2022 Объем выданных в Челябинской области автокредитов за 8 месяцев составил 11,7 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 30.09.2022. Объем выданных в Челябинской области автокредитов в январе-августе 2022 года составил 11,7 ...