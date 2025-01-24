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24.01.2025

В Челябинской области объем выданных автокредитов в IV квартале снизился на 45%

УрБК, Челябинск, 24.01.2025. В Челябинской области объем выданных автокредитов в IV квартале 2024 года снизился на 44,6% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 11,2 млрд руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране объем выданных кредитов на машины в IV квартале 2024 года составил 387,3 млрд руб., что на 44,9% меньше по сравнению с предыдущим кварталом (в III квартале 2024 года — 702,6 млрд руб.).

Самую слабую динамику среди российских регионов показали Красноярский край (-51,4%), Ростовская (-50,6%) и Новосибирская (-49%) области, ХМАО-Югра (-49%), а также Московская область (-48,7%).
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