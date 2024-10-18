В Нижнесергинском районе возбудили уголовное дело за регистрацию фирмы на подставное лицо

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. В Екатеринбурге после проверки прокуратуры Октябрьского района было возбуждено ...26.11.2018 Жителя Екатеринбурга будут судить за попытку стать номинальным директором трех юрлиц
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области ...05.09.2018 Екатеринбуржца осудили за фиктивную регистрацию четырех обществ с ограниченной ответственностью
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2018. Мировой судья судебного участка №3 Октябрьского района Екатеринбурга рассмотрел ...08.08.2017 За полгода по материалам налоговых органов в Свердловской области возбуждено 26 уголовных дел
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За I полугодие 2017 года по материалам налоговых органов в Свердловской области ...28.07.2017 Свердловчанина приговорили к исправительным работам за фиктивное руководство юрлицом
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2017. Жителя Свердловской области прuговорили к исправительным работам за предоставление ...