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Вчера, 17:43

В Нижнесергинском районе возбудили уголовное дело за регистрацию фирмы на подставное лицо

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В Нижнесергинском районе по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении мужчины за предоставление своих данных для регистрации юрлица, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что в июне 2024 года житель Нижнесергинского района передал анониму данные своего паспорта за денежное вознаграждение. После этого сведения о мужчине внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. То есть свердловчанин стал числиться в реестре как учредитель и руководитель одной из фирм. Однако по факту никакой деятельности от имени зарегистрированного на него юрлица он не осуществлял.

Во время опроса гражданин подтвердил, что согласился предоставить паспорт для регистрации фирмы-однодневки неизвестному. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». Районная прокуратура следит за расследованием данного уголовного дела.
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