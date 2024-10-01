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Вчера, 11:54

В России участились случаи обмана детей мошенниками

УрБК, Москва, 22.01.2025. В последнее время мошенники в России все чаще используют детей для незаконного получения доступа к счетам их родителей. Самые распространенные схемы — это запугивание по телефону или обман в онлайн-играх, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по обеспечению безопасности ВТБ-банка.

«Аферисты звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги», — рассказали они.

Также мошенники якобы для помощи или защиты могут просить ребенка установить программы удаленного доступа. Это ПО дает аферистам возможность получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

Другой способ выманивания денег у детей — подделка выигрыша в онлайн-игре. Ребенок вводит данные банковской карты для получения бонуса, после чего мошенники получают к ней доступ. Более простая, но не менее распространенная схема включает приобретение игровой валюты, за которую ребенок отдает реальные деньги.

Главным способом защитить ребенка специалисты называют информирование и обучение. Нужно объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения.

В качестве дополнительных мер рекомендуют использовать «родительский контроль» на мобильных устройствах ребенка и подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы оперативно реагировать на подозрительные транзакции.
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