В Свердловской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. С начала текущего года на Среднем Урале было введено в строй 3,2 млн кв. м жилья, ...11.04.2024 Власти Среднего Урала в 2023 году на выполнение 29 госпрограмм по региональному развитию направили 490 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Правительство Свердловской области на заседании 11 апреля подвело итоги выполнения ...19.01.2023 Правительство РФ подвело итоги реализации нацпроектов в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Правительство РФ подвело итоги реализации национальных проектов «Жилье и городская ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...09.08.2016 В Екатеринбурге за январь-июль 2016 года введено в эксплуатацию почти 435 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2016. В Екатеринбурге за январь-июль 2016 года введено в эксплуатацию почти 435 тыс. кв. м. ...