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В Свердловской области за прошлый год ввели в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Свердловская область обновила годовой рекорд по вводу жилья. Соответствующая информация была озвучена губернатором Евгением Куйвашевым в ходе встречи с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

В прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию более 3,3 млн кв. м жилья, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Также губернатор рассказал о реализации в Свердловской области крупных федеральных проектов. Так, по его словам, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было построено и реконструировано 299 км автодорог, введены три крупных дорожных объекта, в том числе участок ЕКАД после реконструкции.

Кроме того, как отметил Е. Куйвашев, в регионе были досрочно завершены работы по переселению граждан из аварийных домов, а также благоустроено 72 объекта, среди которых 23 дворовые территории и 49 общественных пространств.
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