Средняя зарплата водителей автобусов в Екатеринбурге вырастет до 137 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Зарплата водителей автобусов в «Гортрансе» в Екатеринбурге с февраля вырастет еще на 30%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В результате средняя зарплата таких специалистов увеличится со 105 тыс. до 136,5 тыс. руб. В зависимости от квалификации и нагрузки водители смогут зарабатывать от 90,5 тыс. до 169 тыс. руб.



«Постепенное повышение зарплат специалистов «Гортранса» до конкурентного уровня стало возможным за счет транспортной реформы Екатеринбурга. Ее суть заключается в изменении подхода муниципалитета к работе автобусов, троллейбусов и трамваев», — говорится в сообщении.