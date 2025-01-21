Средняя зарплата водителей автобусов в Екатеринбурге вырастет до 137 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Брутто-контракты помогли решить проблему дефицита водителей городского транспорта в ...29.10.2024 В Екатеринбурге максимальная зарплата водителей автобусов выросла до 140 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Екатеринбурге максимальная зарплата водителя автобусов выросла до 140 тыс. руб. в ...30.07.2024 Екатеринбург получит для приобретения 50 троллейбусов 750 млн рублей из бюджета Свердловской области
Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 троллейбусов для Екатеринбурга. Об ...30.07.2024 Екатеринбург получит для приобретения 50 троллейбусов 750 млн рублей из бюджета Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2024. Из бюджета Свердловской области будет выделено 750 млн руб. для закупки новых 50 ...21.08.2015 В Екатеринбурге за сутки выявлено 9 неисправных маршрутных автобусов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. Сотрудники Госавтоинспекции накануне выявили в Екатеринбурге 9 неисправных маршрутных ...