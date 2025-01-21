Грузооборот аэропорта Кольцово за год вырос на 15%

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. По итогам 2024 года грузооборот екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил 14 тыс. т. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале воздушной гавани.



Международный грузооборот за год вырос на 46%. Аэропорт обработал более чем 1,3 тыс. т посылок и грузов. Грузооборот по направлениям внутри России увеличился на 13%, до 12,7 тыс. т.



В 2024 году через терминал международного аэропорта прошло 375 партий с живым грузом. Их вес превысил 40 т. Среди необычных пассажиров — полярная сова и белый медвежонок для зоопарка в Екатеринбурге. Кроме того, транзитом через грузовой терминал Кольцово провезли кенгуру бенетта (зверя транспортировали из Челябинска в Южно-Сахалинск) и амурскую тигрицу (ее везли в Новосибирский зоопарк).



Добавим, что в 2024 году для грузоотправителей в Кольцово создали справочник габаритных размеров упаковок. Он позволяет заказчикам проверить возможность перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на определенных типах самолетов.