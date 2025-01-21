Грузооборот аэропорта Кольцово за год вырос на 15%

По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем в предыдущем году, ...14.01.2025 Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% ...09.01.2024 Аэропорт Кольцово за праздничные дни принял свыше 226 тыс. пассажиров и отправил более 900 рейсов
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург, управляется УК «Аэропорты Регионов») за ...15.06.2016 Грузооборот воздушного транспорта между Екатеринбургом и Китаем в 2016 году вырос на 45%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2016. С начала 2016 года грузовой терминал аэропорта Кольцово обработал более 650 т грузов из ...17.07.2015 В Кольцово вынужденно сели 10 самолетов из-за тумана в Перми и Челябинске
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершили вынужденную посадку 10 самолетов, ...