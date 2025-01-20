Экономический эффект от эксплуатации радиоуправляемого погрузчика на ЕВРАЗ НТМК составит более 3 млн руб. в год

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...22.02.2023 На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели ...24.01.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке ...09.02.2018 ЕВРАЗ НТМК направил 35 млн рублей на ремонт заводской столовой
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. ЕВРАЗ НТМК завершил ремонт столовой в цехе по ремонту металлургического оборудования № ...20.12.2016 ЕВРАЗ НТМК заменил насосное оборудование на более экономичное
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего ...