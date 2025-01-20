УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
20.01.2025

Экономический эффект от эксплуатации радиоуправляемого погрузчика на ЕВРАЗ НТМК составит более 3 млн руб. в год

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На ЕВРАЗ НТМК появился радиоуправляемый погрузчик. Экономический эффект от его эксплуатации составит более 3 млн руб. в год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Экономический эффект от эксплуатации радиоуправляемого погрузчика на ЕВРАЗ НТМК составит более 3 млн руб. в год
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Универсальная самоходная машина российского производства используется в цехе ремонта металлургического оборудования и печей для перемещения различных грузов. Погрузчик оснащен дизельным двигателем мощностью 36 л/c, у машины плавный ход, она маневренна и легка в управлении.

Для управления погрузчиком не требуется специальное водительское удостоверение. Использовать технику может любой работник, прошедший необходимое обучение. Движение машины и работа подъемника регулируется оператором удаленно с помощью трех джойстиков, а функцию педали газа выполняет специальный тумблер. Это позволяет снизить риск возможных происшествий. В дальнейшем погрузчик будут использовать также для уборки территории цеха от снега.

«Мы планируем и дальше внедрять автоматизированные комплексы в рабочий процесс. Сейчас тестируем на территории предприятия беспилотный автомобиль, реализуем проект по дистанционному управлению кранами. Эти проекты позволяют повысить производительность труда, снизить уровень тяжелого ручного труда, сделать процессы более безопасными и комфортными. Они тесно связаны с программой “ЕВРАЗ Будущего”. С помощью нее мы хотим повысить эффективность процессов и привлекательность профессий в металлургии для будущих поколений», — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.

В начале 2025 года в ЦРМОиП ожидается новое поступление современной техники: мобильного крана-паука и коленчатого подъемника.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...

22.02.2023 На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели ...

24.01.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке ...

09.02.2018 ЕВРАЗ НТМК направил 35 млн рублей на ремонт заводской столовой

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2018. ЕВРАЗ НТМК завершил ремонт столовой в цехе по ремонту металлургического оборудования № ...

20.12.2016 ЕВРАЗ НТМК заменил насосное оборудование на более экономичное

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2016. На ЕВРАЗ НТМК завершилась реализация инвестиционного проекта по замене существующего ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18