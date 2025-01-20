Экономический эффект от эксплуатации радиоуправляемого погрузчика на ЕВРАЗ НТМК составит более 3 млн руб. в год

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. На ЕВРАЗ НТМК появился радиоуправляемый погрузчик. Экономический эффект от его эксплуатации составит более 3 млн руб. в год, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Универсальная самоходная машина российского производства используется в цехе ремонта металлургического оборудования и печей для перемещения различных грузов. Погрузчик оснащен дизельным двигателем мощностью 36 л/c, у машины плавный ход, она маневренна и легка в управлении.Для управления погрузчиком не требуется специальное водительское удостоверение. Использовать технику может любой работник, прошедший необходимое обучение. Движение машины и работа подъемника регулируется оператором удаленно с помощью трех джойстиков, а функцию педали газа выполняет специальный тумблер. Это позволяет снизить риск возможных происшествий. В дальнейшем погрузчик будут использовать также для уборки территории цеха от снега.«Мы планируем и дальше внедрять автоматизированные комплексы в рабочий процесс. Сейчас тестируем на территории предприятия беспилотный автомобиль, реализуем проект по дистанционному управлению кранами. Эти проекты позволяют повысить производительность труда, снизить уровень тяжелого ручного труда, сделать процессы более безопасными и комфортными. Они тесно связаны с программой “ЕВРАЗ Будущего”. С помощью нее мы хотим повысить эффективность процессов и привлекательность профессий в металлургии для будущих поколений», — отметил технический директор ЕВРАЗ НТМК Денис Кошкаров.В начале 2025 года в ЦРМОиП ожидается новое поступление современной техники: мобильного крана-паука и коленчатого подъемника.