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20.01.2025

Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза

УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Японскую национальную турорганизацию.

По сравнению с предыдущим годом показатель вырос в 2,3 раза.

В целом за 2024 год Япония приняла почти 37 млн иностранных туристов, что почти в полтора раза больше, чем в 2023-м. По сравнению с допандемийным 2019 годом показатель вырос на 16%.
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