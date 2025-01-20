Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза

УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации туроператоров России со ссылкой на Японскую национальную турорганизацию.



По сравнению с предыдущим годом показатель вырос в 2,3 раза.



В целом за 2024 год Япония приняла почти 37 млн иностранных туристов, что почти в полтора раза больше, чем в 2023-м. По сравнению с допандемийным 2019 годом показатель вырос на 16%.