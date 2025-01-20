Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза

УрБК, Москва, 09.01.2025. Турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...05.12.2024 Продажи легковых автомобилей в России в ноябре снизились на 29%
УрБК, Москва, 05.12.2024. По итогам ноября в России реализовали 121,9 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с ...14.05.2024 «МегаФон»: Число отправившихся за границу свердловчан в майские праздники выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. За границу в майские праздники слетало на 25% больше свердловских туристов, чем в ...16.11.2021 Число иностранных туристов в России за два года сократилось в 24 раза
УрБК, Москва, 16.11.2021. За девять месяцев 2021 года РФ посетили 8,8 млн иностранных граждан, из них 175,8 тыс. ...14.03.2011 Ассоциация туроператоров России: Количественный показатель въезда иностранных туристов в Россию все еще находится на низком уровне
УрБК, Москва, 14.03.2011. 2,13 млн. иностранных туристов побывали в России в 2010 году. Это на 1,6% больше, чем в ...