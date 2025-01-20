Нарушителей правил благоустройства в Екатеринбурге за год оштрафовали на 309 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Омска Сергей Шелест в рамках форума «Города ...

Главы Екатеринбурга и Омска подписали соглашение о сотрудничестве в сфере муниципального контроля

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Квартальные инспекторы в Екатеринбурге получат новые полномочия для работы в сфере ...

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2015. С начала 2015 года застройщики Екатеринбурга получили 261 предписание с целью ...

Застройщики Екатеринбурга получили более 260 предписаний за нарушения правил благоустройства

С начала 2014 года в Екатеринбурге было возбуждено 40 дел о нарушении правил благоустройства в отношении застройщиков

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2014. За первые девять месяцев 2014 года административная комиссия возбудила 40 дел о ...