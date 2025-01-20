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20.01.2025

Нарушителей правил благоустройства в Екатеринбурге за год оштрафовали на 309 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Екатеринбурге общая сумма штрафов за нарушение правил благоустройства за год составила 309 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации города.

«C 1 января 2024 года созданы и действуют сектора муниципального контроля в сфере благоустройства. Суммарно у нас есть 24 специалиста и более 100 квартальных — это мощный инструмент, который позволяет нам наводить порядок в городе. Практику необходимо развивать и применять», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 2024 году было проведено 3,4 тыс. профилактических мероприятий, среди которых 2 881 информирований о нарушении, 385 консультаций по их устранению и 167 объявлений предостережения.

Также было направлено 1 391 предписание, из которых выполнено 1 255. За игнорирование оставшихся 71 на нарушителей наложены штрафы.

По словам заместителя главы города Дмитрия Ноженко, благодаря структуре муниципального контроля удалось впервые в истории города избавится от киоска, который находился на частной земле и нарушал правила торговли и благоустройства. Данный ларек находился в Ленинском районе на территории двора. Его владелец проигнорировал предписание об устранении нарушений, в связи с чем город обратился в суд, который постановил ликвидировать торговый объект.

Отмечается, что глава города Алексей Орлов поручил подготовить предложения по улучшению системы и расширению функционала специалистов муниципального контроля на основе удачных практик за 2024 год.
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