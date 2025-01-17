В Екатеринбурге с начала 2024 года открылись 130 новых заведений общепита

Администрация Екатеринбурга подвела предварительные итоги работы в сфере потребительского рынка, сообщает пресс-служба муниципалитета.



За девять месяцев 2024 года в городе открылось 130 новых заведений общественного питания на 7 тыс. 335 мест. Из них 32 ресторана были построены с нуля, а 98 — открыты после реконструкции существующих объектов.



Также отмечается, что в Екатеринбурге сейчас функционируют свыше 5,5 тыс. торговых объектов. За год этот показатель вырос на 126 единиц.



В городе работают 2 тыс. 526 продовольственных и 2 тыс. 921 непродовольственных магазинов, 44 торговых центра и 60 торговых комплексов. По предварительным данным, на территории Екатеринбурга на тысячу жителей приходится 1 тыс. 582 кв. м торговых площадей.



В Екатеринбурге работает 64 предприятия пищевой промышленности. Из них 12 крупных предприятий и 52 малых по выпуску продуктов питания. Кроме того, в сфере легкой и текстильной промышленности функционирует 75 предприятий. К этому сегменту относится производство кожгалантерейных товаров, взрослой и детской одежды, корпоративной и спортивной одежды, трикотажных изделий, нательного белья и прочих товаров.