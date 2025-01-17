В Екатеринбурге с начала 2024 года открылись 130 новых заведений общепита

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Администрация Екатеринбурга подвела предварительные итоги работы в сфере ...16.05.2023 Число торговых объектов в Екатеринбурге за год увеличилось на 106 единиц
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. За 2022 год общее число торговых объектов в Екатеринбурге выросло на 107 единиц, до 5 ...12.01.2022 В Екатеринбурге число торговых объектов в январе-сентябре увеличилось на 108 единиц
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2022. Число торговых объектов в Екатеринбурге за девять месяцев 2021 года увеличилось на 108 ...25.01.2013 Оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году превысил 600 млрд рублей
610 млрд руб. составил оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 2012 году. Впервые в истории города преодолена ...12.05.2012 С начала 2012 года сеть магазинов и предприятий общепита в Екатеринбурге увеличилась на 79 объектов
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2012. Растущие доходы жителей Екатеринбурга стимулируют развитие сферы потребительского рынка ...