Управляющая компания «Сити-Центр» в декабре получила и обработала 361 заявку от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 17.01.2025. Диспетчерами управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за декабрь 2024 года было получено 361 обращение, из которых 130 касались сантехнических вопросов и подачи воды и тепла, 64 — общестроительных работ, 48 — проблем с освещением и его настройкой. Аварийных вызовов было получено и обработано 31. Только 25 полученных заявок касались санитарного содержания жилфонда.



Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в первые же дни после получения.