В Екатеринбурге на территории технопарка «Космос» построят фабрику по производству микрочипов

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В мкр Новокольцовский в Екатеринбурге построят 21 дом общей площадью 381 454 кв. м. Об ...22.11.2024 Под Екатеринбургом построят завод по производству полиамидных пленок за 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. Под Екатеринбургом в логистическом парке «Кольцовский» построят завод по производству ...06.11.2024 Уральская делегация презентовала на выставке в Шанхае экосистему «Космос»
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Делегация из Свердловской области представила проект экосистемы «Космос» с технопарком ...25.12.2023 В Екатеринбурге в 2024 году начнут строительство фабрики по производству тканей для российских театров
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году при поддержке министерства ...10.11.2017 На Аляске построят завод по производству СПГ
Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом ...