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17.01.2025

В Екатеринбурге на территории технопарка «Космос» построят фабрику по производству микрочипов

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Корпорация развития Среднего Урала и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» подписали соглашение о строительстве в Екатеринбурге фабрики «Карат» по производству микрочипов. Ее предполагается разместить на территории второй очереди технопарка «Космос» в Новокольцовском районе, сообщает департамент информполитики региона.

Проект планируется реализовать к концу будущего года. Площадь нового объекта составит 15 тыс. кв. м. Фабрика будет заниматься выращиванием и нарезкой кристаллов, проведением испытаний, корпусированием чипов.

Предприятие будет не только предлагать типовые решения, но и собирается разрабатывать микросхемы по индивидуальному заказу. Продукция фабрики уже сейчас востребована в области цифровизации и связи, беспилотных авиасистемах, интернете вещей, автоэлектронике.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом в логистическом парке «Кольцовский» построят завод по производству полиамидных пленок. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд руб.
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