В Екатеринбурге на территории технопарка «Космос» построят фабрику по производству микрочипов

Материалы по теме

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга построят 21 жилой дом

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. В мкр Новокольцовский в Екатеринбурге построят 21 дом общей площадью 381 454 кв. м. Об ...

Под Екатеринбургом построят завод по производству полиамидных пленок за 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. Под Екатеринбургом в логистическом парке «Кольцовский» построят завод по производству ...

Уральская делегация презентовала на выставке в Шанхае экосистему «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Делегация из Свердловской области представила проект экосистемы «Космос» с технопарком ...

В Екатеринбурге в 2024 году начнут строительство фабрики по производству тканей для российских театров

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга в 2024 году при поддержке министерства ...

На Аляске построят завод по производству СПГ

Китай и США подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске. Об этом ...