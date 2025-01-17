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17.01.2025

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре ускорилась до 10,02%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2024 года составила 10,02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — 9,17%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 11,34%, непродовольственные — на 6,76%, услуги — на 12,61%.

Потребительские цены в декабре выросли на 1,57% по сравнению с предыдущим месяцем.
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