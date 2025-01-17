Годовая инфляция в Свердловской области в декабре ускорилась до 10,02%

Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — ...16.01.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре составила 7,27%
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Инфляция на Среднем Урале в декабре составила 7,27% по сравнению с аналогичным периодом ...17.01.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%
Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...17.01.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с ...18.01.2021 Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2020 года ускорилась до 4,2%
Инфляция на Среднем Урале в декабре 2020 года составила 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом ...