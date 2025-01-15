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15.01.2025

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов

УрБК, Москва, 15.01.2025. Госдума РФ приняла в первом чтении закон о введении «периода охлаждения» при выдаче кредитов.

Данная инициатива предусматривает отсрочку проведения финансовых операций при выдаче потребительских займов и кредитов. Для сумм от 50 до 200 тыс. руб. «период охлаждения» составит четыре часа, от 200 тыс. руб. — 48 часов.

Дополнительно запрещается внесение средств на сумму более 50 тыс. руб. на банковский счет через цифровую карту в течении 48 часов с момента выпуска такой карты, поскольку данный способ является одним из основных для получения денег мошенниками.

«Это время люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платёжеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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