Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов

УрБК, Москва, 14.02.2024. Банк России предложил установить период охлаждения при выдаче кредитов на сумму от 1 млн руб. ...11.10.2018 Госдума приняла налоговые льготы для предпенсионеров в третьем чтении
УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для ...19.07.2018 Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении ставки НДС до 20%
УрБК, Москва, 19.07.2018. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС ...15.05.2018 Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. ...11.12.2009 Загранпаспорт в России будет выдаваться на 10 лет
Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон о выдаче россиянам загранпаспортов, содержащих ...