В Екатеринбурге реализуют 14 проектов комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге завершены работы по обустройству уличного освещения. В общей сложности ...22.05.2024 С помощью программы КРТ на Среднем Урале реализуется 19 строительных проектов
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки в Свердловской области реализуется с ...25.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил ключи от новых квартир бывшим жильцам аварийных домов
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня вручил ключи от двухкомнатных квартир в новых ...02.11.2023 В РФ за год удалось расселить примерно 37 тыс. кв. метров жилфонда благодаря проектам КРТ
УрБК, Москва, 02.11.2023. В России за год порядка 2,2 тыс. человек смогли улучшить свои жилищные условия при помощи ...14.01.2022 Жители двух территорий в Екатеринбурге проголосовали за расселение в рамках КРТ
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2022. Жители двух территорий в Екатеринбурге проголосовали за расселение в рамках реализации ...