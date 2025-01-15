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15.01.2025

В Екатеринбурге реализуют 14 проектов комплексного развития территорий

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Екатеринбурге осуществляется реализация 14 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В рамках их реализации предполагается расселить почти 34 тыс. кв. м. Жилищные условия смогут улучшить 1,5 тыс. человек.

Также А. Орлов рассказал, что параллельно городские власти решают проблему ветхого и аварийного жилья в рамках муниципальной программы. С ее помощью в 2024 году удалось переселить 337 екатеринбургских семей, а за последние семь лет — более 2,1 тыс. семей.
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