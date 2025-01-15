В Свердловской области число сделок на «первичке» в декабре снизилось на 23%, на «вторичке» выросло на 1%

В Свердловской области число сделок на «первичке» в октябре снизилось на 45%, на «вторичке» — на 9%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. В Свердловской области в октябре 2024 года было зарегистрировано 2 тыс. 803 договора ...