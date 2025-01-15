В Свердловской области число сделок на «первичке» в декабре снизилось на 23%, на «вторичке» выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. В Свердловской области в октябре 2024 года было зарегистрировано 2 тыс. 803 договора ...09.10.2024 Количество сделок на первичном рынке жилья в Свердловской области в сентябре снизилось на 67%
В сентябре 2024 года на первичном рынке жилья Среднего Урала было зарегистрировано 2 тыс. 744 договора долевого участия ...09.10.2024 Количество сделок на первичном рынке жилья в Свердловской области в сентябре снизилось на 67%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В сентябре 2024 года на первичном рынке жилья Среднего Урала было зарегистрировано 2 ...13.09.2024 Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров долевого участия в строительстве ...13.09.2024 Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В августе 2024 года в Свердловской области было зарегистрировано 2 тыс. 159 договоров ...