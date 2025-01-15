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15.01.2025

В Свердловской области число сделок на «первичке» в декабре снизилось на 23%, на «вторичке» выросло на 1%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области в декабре 2024 года было зарегистрировано 3 983 договора долевого участия в строительстве (ДДУ). Об этом говорится в материалах регионального Управления Росреестра.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель снизился на 23%.

На вторичном рынке жилья региона в декабре было зарегистрировано 11 713 сделок. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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