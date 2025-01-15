В Екатеринбурге за год установили более 280 новых лифтов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. Администрация Екатеринбурга подвела итоги подготовки к отопительному сезону. Информация ...04.10.2024 В Екатеринбурге осталось подключить к теплоснабжению 53 многоквартирных дома
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. В Екатеринбурге осталось подключить к теплоснабжению 53 многоквартирных дома. Об этом ...17.08.2023 В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...30.11.2022 В Екатеринбурге при подготовке к отопительному сезону отремонтировали 110 источников теплоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Начальник управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин выступил перед ...21.08.2013 В Екатеринбурге к отопительному сезону готово 72% объектов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2013. Екатеринбург оказался одним из немногих городов Свердловской области, в котором ...