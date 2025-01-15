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15.01.2025

В Екатеринбурге за год установили более 280 новых лифтов

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Екатеринбурге за год установили 286 новых лифтов в 98 домах, из которых 29 — на условиях рассрочки платежа. Эти и другие данные были озвучены городской администрацией, которая подвела итоги выполнения программ развития жилищно-коммунального хозяйства в 2024 году.

Как сообщает департамент информполитики Екатеринбурга, по итогам прошлого года прошли процедуру ремонта 33 жилых помещения, находящиеся в собственности города.

Также был выполнен капремонт дома по адресу ул. Академика Бардина 25/2, помещения которого тоже находятся в муниципальной собственности.

Кроме того, была проведена работа по замене инженерных сетей: тепловых — 43,8 км, водопроводных — 24,6 км, канализационных — 5,8 км, электрических — 63,7 км.

К отопительному сезону было подготовлено 111 источников теплоснабжения, 465 центральных тепловых пунктов, 341 насосная станция холодного водоснабжения, 130 насосных станций водоотведения, 91 газорегуляторный пункт, более 3,5 тыс. трансформаторных подстанций.

Отмечается, что для подготовки города к зимнему периоду были созданы запасы топлива, что позволило обеспечить бесперебойным теплоснабжением объекты жилфонда (8 348), социальной сферы (1 250), а также объекты различных форм собственности (более 10 тыс.).
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