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15.01.2025

В Екатеринбурге будут судить женщину за подделку договора паевого взноса

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. Екатеринбургская прокуратура отправила в суд дело о мошенничестве на сумму 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

Согласно обвинительному заключению, жительница Екатеринбурга 1987 г.р., узнав о предстоящем банкротстве девелопера ЖСК «Патруши», возводившего многоквартирное здание в Сысертском районе, изготовила фальшивый договор паевого взноса и подложные квитанции об его оплате. Затем обратилась в суд с заявлением о включении себя в реестр требований участников долевого строительства, которое было удовлетворено.

В марте 2022 года наблюдательным советом ППК «Фонд развития территорий» было принято решение о выплатах, которые обвиняемая в мае 2022 года получила и присвоила себе.

Прокуратура обвинила женщину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело передано в Верх-Исетский районный суд для рассмотрения по существу.
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