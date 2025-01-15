В Екатеринбурге будут судить женщину за подделку договора паевого взноса

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2024. Жительница Екатеринбурга незаконно получила социальные выплаты на сумму свыше 1,6 млн ...01.06.2023 В Екатеринбурге будут судить охранника за кражу двух снегоходов и вездехода
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении местного жителя за кражу на ...03.04.2023 В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело о мошенничестве почти на 17 млн рублей под предлогом строительства домов
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве ...11.05.2022 Челябинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении у дольщиков 183 млн рублей
УрБК, Челябинск, 11.05.2022. На Южном Урале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении ...06.07.2018 Жительница Екатеринбурга предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с кредитами и недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении местной ...