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24% свердловчан сообщили о сокращениях в их компаниях в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. 24% опрошенных жителей Свердловской области сообщили о сокращениях в своих компаниях в 2024 году, говорится в исследовании онлайн-платформы hh.ru.

Из них 11% отметили массовые увольнения, 13% — выборочные сокращения персонала.

56% респондентов рассказали, что в прошлом году сокращений не было. 20% затруднились ответить на этот вопрос.
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