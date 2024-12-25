24% свердловчан сообщили о сокращениях в их компаниях в 2024 году

58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают аналитики платформы ...25.12.2024 Больше половины российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году
УрБК, Москва, 25.12.2024. 58% российских работодателей подняли зарплату своим сотрудникам в 2024 году. Об этом сообщают ...03.05.2024 Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...