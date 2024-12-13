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В Екатеринбурге открыли прием заявок на инициативное бюджетирование в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге открыли прием заявок на инициативное бюджетирование в 2025 году. Заявки принимаются до 14 февраля. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Подать заявление на участие в конкурсе и получить консультацию по его оформлению можно в общественных районных комиссиях города. Отбор будет проходить в два этапа. Первый (на уровне района) — до 21 марта, второй (городской) — до 30 апреля.

Адреса районных комиссий и перечень документов, необходимых для подачи заявки, можно найти на сайте городской администрации.

Напомним, что за прошедшие пять лет в Екатеринбурге благодаря муниципальной поддержке инициатив местных жителей было осуществлено 377 проектов. В том числе, по благоустройству территорий, созданию детских площадок и другие.
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