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10.01.2025

Объем наличных денег в обращении за 2024 год вырастет всего на 0,6%

УрБК, Москва, 10.01.2025. Объем наличных денег в обращении за 2024 год вырастет всего на 0,6%, до 18,44 трлн руб., следует из расчетов РБК на основе статистики Банка России.

Статистика отражает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, однако основная часть средств находится на руках у населения.

Эксперты отмечают, что рост объема наличных значительно ниже значений прошлых лет и связывают такую динамику с переходом денег, хранившихся «под матрасом», в банки на фоне высоких процентных ставок.
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