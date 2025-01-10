Объем наличных денег в обращении за 2024 год вырастет всего на 0,6%

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Объем наличных денег в обращении в России достиг максимального значения за 25 лет

УрБК, Москва, 07.08.2023. В России объем наличных денег, находящихся в обороте, за июнь вырос на 459 млрд руб. и к июлю ...

В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей

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Объем наличных денег в России в I квартале 2016 года сократился на 6,1%

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Количество наличных денег в РФ в I полугодии сократилось на 1,7%

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