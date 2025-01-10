Объем наличных денег в обращении за 2024 год вырастет всего на 0,6%

УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. ...07.08.2023 Объем наличных денег в обращении в России достиг максимального значения за 25 лет
УрБК, Москва, 07.08.2023. В России объем наличных денег, находящихся в обороте, за июнь вырос на 459 млрд руб. и к июлю ...27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...21.04.2016 Объем наличных денег в России в I квартале 2016 года сократился на 6,1%
УрБК, Москва, 21.04.2016. Объем наличных денег в России (банкнот и монет) с 1 января по 1 апреля 2016 года сократился ...13.10.2015 Количество наличных денег в РФ в I полугодии сократилось на 1,7%
УрБК, Москва, 13.10.2015. Количество наличных денег в обращении в России в I полугодии 2015 года сократилось на 1,7%. ...