Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит 66 млн рублей из бюджета на фундаментальные исследования ученых

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил на 2025 год субсидию в ...04.10.2024 Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 ...22.03.2024 На реализацию проектов свердловских ученых выделено 140 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Правительство Среднего Урала и Российский научный фонд (РНФ) организовали конкурс среди ...27.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил финансирование программы развития промышленного комплекса региона
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. Финансирование программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской ...28.04.2022 Губернатор Свердловской области утвердил докапитализацию госпрограммы развития промышленности и науки на 202 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию фонда технологического развития ...