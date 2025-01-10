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10.01.2025

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит 66 млн рублей из бюджета на фундаментальные исследования ученых

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит 66,3 млн руб. из бюджета региона на поддержку фундаментальных научно-технологических проектов уральских исследователей. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Отмечается, что такой же объем финансирования предоставит Российский научный фонд (РНФ).

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, правительство региона вместе с РНФ выделяет субсидии исследователям, которые занимаются проектами, направленными на социально-экономическое развитие Среднего Урала. Комиссия отобрала 39 заявок от ученых. Так, естествоиспытатели ищут новый метод извлечения железа из бокситов и красного шлама, а также занимаются разработкой научных основ создания активных керамических сред для лазеров киловаттного класса.

Напомним, что правительство региона поддерживает научные исследования и разработки с 2018 года. При этом в 2024 году выплаты из регионального и федерального бюджетов на эти цели были увеличены в 3,5 раза.
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