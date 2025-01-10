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10.01.2025

В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья

По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает департамент информполитики города.

Площадь введенных многоквартирных домов составила около 1,5 млн кв. м. Также в городе за год построили 921 тыс. кв. м нежилой недвижимости.

В прошедшем году в уральской столице было построено две больших школы: в Академическом районе и на улице Рощинской (на 1,2 и 1,5 тыс. мест соответственно). Школа на улице Советской в Пионерском районе получила разрешение на ввод и примет учеников уже в этом учебном году.

Также в конце прошлого года было получено разрешение на ввод второй очереди «Дацюк-арены» и двух зданий судов в Академическом районе, и объявлен конкурс на строительство школы в ЖК «Изумрудный бор». Подведение итогов конкурса состоится уже в конце января текущего года.

На данный момент находятся в стадии строительства еще несколько социальных, спортивных и образовательных учреждений.

Дополнительно в сообщении отмечается, что за прошедший год в городе были проложены новые дороги общей протяженностью более 18 км и создано 17 объектов инфраструктуры.
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