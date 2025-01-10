В Екатеринбурге по итогам года ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года в Екатеринбурге было введено 1,8 млн кв. м жилья, сообщает ...30.05.2024 Поликлиника для взрослых в Академическом районе Екатеринбурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. Поликлиника для взрослых в Академическом районе получила разрешение на ввод в ...15.01.2020 По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья
По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья. Такие данные ...15.01.2020 По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2020. По итогам 2019 года в Екатеринбурге построено и введено в эксплуатацию 1 млн 340 тыс. ...13.12.2019 В Екатеринбурге с начала года ввели в эксплуатацию 665 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области сообщило, ...