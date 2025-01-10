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10.01.2025

В АТОР не наблюдают изменения динамики спроса на отдых в Анапе

УрБК, Москва, 10.01.2025. Российские туроператоры не заметили изменения спроса на отдых в Анапе после разлива нефтепродуктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

«Существенных изменений в спросе на отдых в Анапе туроператоры сейчас пока не наблюдают из-за периода новогодних каникул. После 15 декабря в связи с новостями из Анапы клиенты взяли паузу на раннее бронирование, а доля аннуляций по различным причинам ранее приобретенных турпакетов не превышала 2%», — отметил С. Ромашкин.

Он добавил, что обычно в период с декабря по январе путевки на Черноморское побережье бронирует небольшое количество туристов. Чаще всего россияне начинают бронировать путевки на летний отдых с середины апреля.

Напомним, крушение танкеров 15 декабря привело к загрязнению воды и береговой линии в Краснодарском крае нефтепродуктами. Федеральные власти контролируют работы по ликвидации последствий ЧП.
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