В АТОР не наблюдают изменения динамики спроса на отдых в Анапе

УрБК, Москва, 24.06.2024. Цены на июльские путевки из России в Турцию снизились из-за падения спроса со стороны ...31.01.2022 Ведущие туроператоры России прогнозируют рост цен на отдых в Абхазии от 5% до 100%
УрБК, Москва, 31.01.2022. Ведущие туроператоры РФ отмечают значительный рост цен на летний отдых в Абхазии. Местные ...22.06.2021 АТОР: Россияне меняют путевки на отечественные курорты в пользу турецких
УрБК, Москва, 22.06.2021. Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу турецких. Об этом рассказала ...28.02.2020 Российские туроператоры потеряли 27 млрд рублей из-за коронавируса
УрБК, Москва, 28.02.2020. Общие потери турбизнеса РФ из-за закрытия ряда направлений в связи с эпидемией коронавируса ...09.11.2015 АТОР: туроператоры потеряют 3,6 млрд руб. из-за приостановки полетов в Египет
УрБК, Москва, 09.11.2015. Убытки российской туристической отрасли от запрета полетов в Египет составят порядка 3,6 млрд ...