«Атомстройкомплекс» за год ввел в эксплуатацию 280 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» подвела итоги деятельности в 2023 году. За ...22.12.2023 «Атомстройкомплекс» запускает вторую линию по производству минераловатного утеплителя в Богдановиче мощностью 28 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» расширяет производство минераловатного ...16.12.2021 «Атомстройкомплекс-строительство» сохранил рейтинг АКРА на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило кредитный рейтинг ООО ...22.01.2021 «Атомстройкомплекс» построит жилой квартал на месте промзоны на улице Бабушкина в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Компания «Атомстройкомплекс» планирует построить новый квартал с жильем и офисами на ...21.12.2020 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до ВВВ+ (прогноз ...