«Атомстройкомплекс» за год ввел в эксплуатацию 280 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года «Атомстройкомплекс» сдал в эксплуатацию свыше 280 тыс. кв. м недвижимости, из них почти 70 тыс. кв. м — объекты социального назначения, сообщает пресс-служба застройщика.За прошедший год «Атомстройкомплекс» построил две школы, поликлинику, фитнес-центр и два десятка жилых домов в разных частях Екатеринбурга.В 2025 году застройщик планирует продолжить возведение школ, выполнение строительных работ на кампусе УрФУ, переселение уральцев из ветхого и аварийного жилья, а также комплексное развитие городской среды. Кроме того, девелопер откроет новый завод по производству газозолоблоков в Сысертском городском округе, а в Богдановиче запустит новую линию по производству минераловатного утеплителя. Отметим, что в составе строительной компании находятся 12 заводов, производящих строительные материалы, востребованные на рынке.Применение заводских технологий позволяет повышать производительность труда на стройплощадках и контролировать себестоимость.«Данные аспекты в совокупности с высокой диверсификацией портфеля проектов, стабильной структурой сроков и условий реализации объектов, а также значительной обеспеченностью собственными материалами обуславливают очень сильный бизнес-профиль компании. Сильный бренд и высокие потребительские характеристики объектов, вводимых в эксплуатацию, поддерживают способность компании выполнять устанавливаемые ей планы продаж», — так оценивают позицию компании эксперты рейтингового агентства «АКРА».В конце 2024 года они подтвердили кредитный рейтинг девелопера на высоком уровне «А-», прогноз «Стабильный». Это означает, что компания демонстрирует высокую устойчивость к изменениям, которые происходят в отрасли и экономике в целом.«Атомстройкомплекс» также удостоен федеральной общественной награды — золотого знака «Надежный застройщик-2024», который присуждается девелоперам за соблюдение законных прав и интересов дольщиков.