УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2025

В Свердловской области за неделю зарегистрировали 11,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на Среднем Урале снизилась на 51,7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в регионе было зарегистрировано 11,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

«Резкое снижение количества людей, обратившихся за медпомощью в первые дни года, традиционно и связано с длинными новогодними праздниками, когда заболевшие предпочитают лечить нетяжелые ОРВИ самостоятельно», — объясняет изменение показателей Роспотребнадзор.

В результате лабораторных мониторингов специалистами выявлены сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа и другие.

Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в Екатеринбурге, поселке Уральском и в Нижнесергинском районе.

По прогнозам санитарных врачей, эпидемиологическая ситуация вскоре снова изменится в худшую сторону.

«В связи с формированием рабочих и учебных коллективов после продолжительных каникул и в связи с сезонностью ожидается рост заболеваемости ОРВИ в последующие недели», — предупреждают эпидемиологи.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 28,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 16 по 22 декабря 2024 года на ...

17.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем ...

11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...

08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...

17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1