В Свердловской области за неделю зарегистрировали 11,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года на Среднем Урале снизилась на 51,7% по сравнению с предыдущей неделей. Всего в регионе было зарегистрировано 11,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ.



«Резкое снижение количества людей, обратившихся за медпомощью в первые дни года, традиционно и связано с длинными новогодними праздниками, когда заболевшие предпочитают лечить нетяжелые ОРВИ самостоятельно», — объясняет изменение показателей Роспотребнадзор.



В результате лабораторных мониторингов специалистами выявлены сезонные коронавирусы, риновирусы, аденовирусы, а также вирусы SARS-CoV-2, гриппа А и В, парагриппа и другие.



Заболеваемость выше среднеобластного уровня фиксируется в Екатеринбурге, поселке Уральском и в Нижнесергинском районе.



По прогнозам санитарных врачей, эпидемиологическая ситуация вскоре снова изменится в худшую сторону.



«В связи с формированием рабочих и учебных коллективов после продолжительных каникул и в связи с сезонностью ожидается рост заболеваемости ОРВИ в последующие недели», — предупреждают эпидемиологи.