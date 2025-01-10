В Свердловской области за неделю зарегистрировали 11,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 16 по 22 декабря 2024 года на ...17.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 9 по 16 декабря 2024 года на Среднем ...11.12.2024 В Свердловской области за неделю зарегистрировали 33,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями с 2 по 8 декабря 2024 года на Среднем ...08.10.2024 В Свердловской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В Свердловской области за неделю с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 34,9 тыс. ...17.09.2024 В Свердловской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 44%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. В Свердловской области с 9 по 15 сентября зарегистрировано 32,9 тыс. случаев ...