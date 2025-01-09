Размер регионального материнского капитала в Свердловской области превысил 170 тыс. рублей

За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Это составляет 23% ...03.08.2017 За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение ...29.06.2017 Маткапитал не будет проиндексирован в 2018 и 2019 годах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что размер материнского капитала в 2018 и 2019 годах не будет ...16.08.2013 В Свердловской области выдано более 140 тыс. сертификатов на получение материнского капитала
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2013. В Свердловской области за время действия государственной программы поддержки семей, ...27.09.2012 В Свердловской области более 100 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2102. В Свердловской области за время действия государственной программы поддержки семей, ...