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09.01.2025

Размер регионального материнского капитала в Свердловской области превысил 170 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. В Свердловской области с начала текущего года увеличился размер регионального материнского капитала. Об сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Напомним, что региональный маткапитал доступен всем семьям, где родился третий или последующий ребенок. Каждый год его сумма корректируется с учетом прогнозируемого уровня инфляции. В 2025 году размер капитала превысит 170 тыс. руб. Если же рождается сразу трое и более детей, выплата увеличивается до примерно 260 тыс. руб.

Министр социальной политики Среднего Урала Андрей Злоказов сообщил, что с 2011 года в регионе было выдано более 106 тыс. сертификатов, а размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза. Программа государственной поддержки была продлена до 2030 года, уточнил он.
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