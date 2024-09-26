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Российские банки отмечают рост активности мошенников в предпраздничные дни

УрБК, Москва, 27.12.2024. ВТБ зафиксировал рост активности мошенников в предпраздничные дни. Злоумышленники используют ситуативный фишинг, адаптированный под новогодний контент, сообщает пресс-служба банка.

«Сейчас атаки мошенников на клиентов усиливаются на фоне предпраздничной суеты, тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Наиболее популярными у злоумышленников являются четыре схемы.

Первая — ложные сообщения о новогодних бонусах или социальных выплатах. Пользователям предлагают установить приложение, которое получает доступ к телефону.

Вторая — ложные скидки и распродажи на поддельных сайтах с вредоносным ПО, загружаемым пользователем после перехода.

Третья — ссылки с «поздравлениями» в мессенджерах, при переходе по которым активируется шпионская программа, получающая персональные данные.

Четвертая схема — новогодние приложения со встроенной вредоносной программой, при скачивании которых мошенники получают доступ к данным смартфона.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты ВТБ рекомендуют устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы, не переходить по неизвестным ссылкам и крайне осторожно относится к программам, запрашивающим доступ к камере или другим функциям смартфона.
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