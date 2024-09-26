Российские банки отмечают рост активности мошенников в предпраздничные дни

УрБК, Москва, 26.09.2024. Финансовые организации предупредили россиян об аферистах, которые крадут деньги под видом ...29.07.2022 Телефонные мошенники похитили у семьи из Верхней Синячихи почти 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Семья из Верхней Синячихи перевела на счета телефонных мошенников почти 1,3 млн руб. Об ...21.03.2022 Судебные приставы предупредили южноуральцев о фальшивых письмах от мошенников с просьбой погасить несуществующие задолженности
УрБК, Челябинск, 21.03.2022. Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области предупредило ...07.06.2021 Каждый третий россиянин опасается стать жертвой телефонных мошенников
УрБК, Москва, 07.06.2021. 34% опрошенных россиян опасаются стать жертвой телефонных мошенников. Об этом говорится в ...23.05.2012 Никита Белых стал жертвой мошенников
Глава Кировской области Никита Белых сообщил, что стал жертвой мошенников с кредитными картами. «С грустью и ...