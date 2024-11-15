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Число выданных ипотечных кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 39%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. В Свердловской области в ноябре было выдано 2,07 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 6,91 млрд руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем число выдач сократилось на 39%, объем — на 43%. Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц снизился на 6%, до 3,34 млн руб.

Отметим, что в целом по стране в РФ в ноябре было выдано 55,84 тыс. (-36% к уровню октября) ипотечных кредитов на 225 млрд руб. (-37%).
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