Промпроизводство на Среднем Урале за год выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. В октябре 2024 года промышленное производство на Среднем Урале выросло на 5% по ...28.06.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2024 года выросло на 4,4% ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по ...09.01.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре выросло на 11,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года выросло на ...