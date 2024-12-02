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Промпроизводство на Среднем Урале за год выросло на 12%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. В ноябре 2024 года промышленное производство на Среднем Урале выросло на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель увеличился на 5,6%, говорится в материалах Свердловскстата.

В сфере «Добыча полезных ископаемых» показатель в годовом выражении вырос на 10,6%, в месячном сократился на 33,8%. В сегменте «Обрабатывающие производства» производство увеличилось на 14,3% и 8,3% соответственно.

Предприятия, занимающиеся обеспечением электроэнергией, газом и паром, за год не продемонстрировали улучшений, однако по сравнению с ноябрем текущего года у них зафиксирован рост на 5,5%.

В сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» показатель в годовом выражении вырос на 9%, в месячном — на 10,6%.
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