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Строительная инфляция в России по итогам трех кварталов составила 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. По итогам трех кварталов 2024 года строительная инфляция в России составила 6,6% против 9,6% за аналогичный период прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Strategy Partners.

Как отметили аналитики, основным фактором удорожания строительства стал рост цен на стройматериалы. Так считает 81% опрошенных. По данным ДОМ.РФ, по итогам января-сентября цены на материалы росли темпами выше прошлогодних. Стоимость стройматериалов для панельных домов увеличилась на 7% (+4,7% годом ранее), монолитных — на 4,2% (+5,5%), кирпичных — на 5,4% (+2,9%).

Кроме того, 46% опрошенных девелоперов считают, что рост себестоимости строительства по итогам года увеличится на 10% по сравнению с показателями за I квартал. 44% представителей строительных компаний уверены, что показатель будет в диапазоне 5-6%. Лишь 4,6% участников исследования планируют уменьшить себестоимость строительства за счет «внедрения комплекса мер по управлению себестоимостью и операционной эффективностью».
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