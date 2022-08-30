Прокуратура высоко оценила качество капремонта двух школ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих ...29.08.2019 В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В Екатеринбурге в новом учебном году откроется 157 из 163 школ. Соответствующая ...25.08.2015 В Екатеринбурге за лето отремонтировано 14 зданий школ
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2015. В Екатеринбурге за летний период проведен масштабный ремонт 14 зданий школ. Об этом в ...01.10.2014 На Донбассе начался новый учебный год
Школы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) открылись 1 октября. Об этом ...26.08.2013 В Екатеринбурге все 167 городских школ готовы к началу учебного года
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2013. В Екатеринбурге все 167 городских школ готовы к началу учебного года. Как сообщает ...