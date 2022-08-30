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Сегодня, 11:45

Прокуратура высоко оценила качество капремонта двух школ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова и первый заместитель главы города Игорь Сутягин проинспектировали ход капитального ремонта школ № 68 и 72, сообщает департамент информполитики муниципалитета.

«По результатам инспекции, можно сказать, что капитальный ремонт школ идет хорошо. Значительная часть работ на объектах уже завершена», — сказала С. Кузнецова.

По словам Игоря Сутягина, обе школы давно нуждались в ремонте. На данный момент рабочие занимаются отделкой помещений, а затем приступят к оборудованию классов. Отмечается, что благодаря перепланировке вместимость школы № 86 увеличилась с 685 до 725 учеников. Также были благоустроены прилегающие к общеобразовательным учреждениям территории.

Открытие 68-й школы для учеников планируется 13 января, а 72-й — в последней четверти учебного года.

Напомним, что в текущем году в Екатеринбурге открылись две новые школы (№ 300 и № 133), а также Губернаторский лицей в микрорайоне «Солнечный».
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