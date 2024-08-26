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Газомоторное топливо на АЗС в Свердловской области за год подорожало на 21%

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Цены на моторное топливо в Свердловской области в ноябре выросли на 11,12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Газомоторное топливо подорожало на 20,65%, а бензин АИ-98 — на 19,39%.

Цены на бензин марки АИ-92 и АИ-95 выросли на 9,47% и 9,11% соответственно.
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