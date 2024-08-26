Газомоторное топливо на АЗС в Свердловской области за год подорожало на 21%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Свердловской области моторное топливо в июле 2024 года подорожало на 8,75% по ...23.08.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,76%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 12 ...23.05.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,42%
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...07.05.2024 Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,06%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...27.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,15%
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...