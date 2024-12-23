В УК «Фонд Радомир» поделились планами на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) Антон ...23.12.2024 Антон Переславцев: Жилищный фонд с каждым годом требует все большего внимания
Об итогах 2024 года ИАА «УралБизнесКонсалтинг» рассказал генеральный директор управляющей компании «Фонд Радомир» Антон ...23.12.2024 Специалисты УК «Фонд Радомир» отремонтировали 1,8 тыс. кв. м крыш жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2024 году провели ремонт 1,8 тыс. кв. м ...19.09.2024 УК «Фонд Радомир» отчиталась о ходе сезонных ремонтов жилого фонда в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» подготовила все находящиеся в ее ведении ...29.05.2024 Управляющие компании Екатеринбурга следят за качеством капитального ремонта в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Здания, ...