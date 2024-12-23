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В УК «Фонд Радомир» поделились планами на 2025 год

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2025 году планирует провести модернизацию парка приборов учета и начать капитальный ремонт в 11 домах. Об этом рассказал в интервью УрБК генеральный директор управляющей компании Антон Переславцев.

«По результатам регулярных сезонных осмотров мы выявляем все «слабые места» на жилом фонде и заносим информацию в единую базу, чтобы потом учесть ее при формировании годового производственного плана работ. Как правило, это стандартные работы по безаварийному содержанию жилищного фонда, направленные на его сохранность: ремонт кровли и межпанельных швов, отмостки, фасадов, крылечек», — сказал А. Переславцев.

По его словам, в будущем году управляющая организация также планирует провести работы по модернизации парка приборов учета на МКД, что позволит повысить их энергоэффективность. Также в 11 домах на 2025 год запланирован капитальный ремонт. Специалисты УК «Фонд Радомир» обеспечивают доступ в квартиры, следят за соблюдением технологий и участвуют в приемке работ.

«Кроме того, в план на следующий год дополнительно включаются те работы, которые мы обещали выполнить по просьбе собственников в текущем году, но не смогли по той или иной причине. Конечно, мы стремимся к выполнению намеченных планов в полном объеме, но в ряде случаев бываем ограничены финансовыми возможностями. Дело в том, что ставка платы за содержание жилья предусматривает только необходимые работы, направленные на безопасное проживание граждан. А вот для того, чтобы проживание было комфортным, бывает необходимо увеличение тарифной ставки, что возможно только с согласия собственников», — заявил А. Переславцев.
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