Свердловские власти выделят 200 млн рублей на поддержку научно-образовательных проектов

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2022. Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров России по научно-технологическому ...06.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили вопросы развития уральской науки
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук ...03.06.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал идею создания в Екатеринбурге Уральского дома ученых
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. В Екатеринбурге при поддержке правительства Свердловской области будет создан Уральский ...22.01.2021 «ММК-МЕТИЗ» стал победителем конкурса на оказание господдержки инвестпроектов
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2021. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» наряду с другими участниками ...09.07.2019 Главы трех уральских регионов подписали соглашение о создании межрегионального научно-образовательного центра
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. Главы трех уральских регионов 8 июля на полях Международной промышленной выставки ...