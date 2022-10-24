Свердловские власти выделят 200 млн рублей на поддержку научно-образовательных проектов

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил на 2025 год субсидию в размере 200 млн руб. для поддержки научно-образовательных проектов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Новая мера нацелена на поддержку участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ), которые реализуют проекты, имеющие социальное значение.



Для определения кандидатов на получение финансирования Фонд технологического развития промышленности Свердловской области проведет отбор на конкурсной основе среди высокотехнологичных компаний. Позже среди победителей будут распределены 200 млн руб. Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, мера поддержки позволит исследователям из Уральского межрегионального научно-образовательного центра компенсировать до 75% затрат, которые были понесены при реализации проектов.