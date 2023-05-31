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В Екатеринбурге в 2025 году начнется строительство новой гимназии «Арт-Этюд»

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2024. В Екатеринбурге в 2025 году начнется строительство новой гимназии «Арт-Этюд», где смогут обучаться свыше 1 тыс. детей. Постановление о заключении контракта на постройку нового объекта подписал глава города Алексей Орлов.

Новое образовательное учреждение появится в границах ул. Шефская — проспект Космонавтов — Калиновский лесопарк.

Общая площадь гимназии составит 32 354 кв. м. Обучаться в ней будут 1 100 школьников и 280 ребят, получающих дополнительное предпрофессиональное образование.

Также планируется благоустройство прилегающей территории площадью 36 431 кв. м.

Работы должны завершиться к 2030 году, финансирование будет выделено из бюджетных средств.
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