В Екатеринбурге в 2025 году начнется строительство новой гимназии «Арт-Этюд»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...04.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал открыть новое здание гимназии № 40 на год раньше запланированного срока
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил с проверкой стройку нового корпуса для ...24.11.2021 Глава Екатеринбурга анонсировал строительство для гимназии № 120 нового корпуса на 600 мест
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. Во время приема граждан губернатором Евгением Куйвашевым, прошедшего в формате онлайн, ...27.10.2021 Глава Екатеринбурга подписал постановление о строительстве двух новых школ
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве новых зданий ...18.04.2014 В Екатеринбурге на улице Союзной за счет городского бюджета построят две школы
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2014. Администрация Екатеринбурга планирует построить на улице Союзной новую школу № 18, ...