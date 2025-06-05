На стройплощадке гимназии «Арт-Этюд» в Екатеринбурге работают три башенных крана

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Представители «Атомстройкомплекса» рассказали о ходе строительства нового здания гимназии «Арт-Этюд» в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка в Екатеринбурге.Объект общей площадью более 30 тыс. кв. м. планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. В образовательном учреждении смогут обучаться 1,1 тыс. школьников, сообщает пресс-служба девелопера.По словам руководителя проектов АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александра Прокоповича, сейчас на стройплощадке ведутся работы по устройству фундамента.«Строим активно: сейчас на площадке одновременно работают сразу три башенных крана. Новое здание гимназии состоит из семи блоков, на четыре из них уже выполнены работы по устройству монолитных фундаментов. Продолжаются разработка котлована и вертикальная планировка в зоне спортивного стадиона, выполняется обратная засыпка грунта, в ближайшее время предстоят работы по выносу с территории школы воздушной линии и реконструкция сети электроснабжения», — заявил Александр Прокопович.Параллельно строительству продолжается проектирование и корректировка рабочей документации. Эти работы проектный институт «Атомстройкомплекса» ведет совместно с Муниципальным заказчиком, Департаментом образования Екатеринбурга и руководством школы — для того, чтобы учесть все технологические требования к специализированным музыкальным, танцевальным и художественным классам, обеспечить передовые условия для обучения художественным дисциплинам. Чтобы ученики могли демонстрировать свои навыки, в новом здании гимназии будут созданы условия для проведения выставок и мастер-классов, а также концертный зал, укомплектованный мультимедийным оборудованием, с профессиональным покрытием сцены, оптимальным для выступлений танцевальных коллективов.Классы для занятий по общеобразовательным программам будут оснащены по высоким современным стандартам: проекторами, магнитно-маркерными досками. Инфраструктура школы также будет включать спортивное ядро — четыре спортивных зала, в том числе тренажерный, хореографический, зал для игровых видов спорта.Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» — один из ключевых партнеров Правительства Свердловской области и Администрации Екатеринбурга в проектировании и строительстве образовательных учреждений. В портфолио компании более трех десятков дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, возведенных в Екатеринбурге и области, в том числе флагманский в регионе Уральский Губернаторский лицей, а также две школы, построенные в рамках государственно-частного партнерства: №41 на ВИЗе и «уральский Хогвартс» №314 в Пионерском микрорайоне.