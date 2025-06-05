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05.06.2025

«Атомстройкомплекс» создал на базе школы спортивный хаб

«Атомстройкомплекс» проводит спортивные мероприятия регионального и федерального уровня на базе построенной им школы МАОУ СОШ № 41 в Верх-Исетском районе. Благодаря этому учебное заведение становится крупным спортивным центром. В ближайшее время здесь пройдут учебно-тренировочные сборы гимнасток Академии Ирины Винер и чемпионат Екатеринбурга по акробатическому рок-н-роллу, в котором примут участие также спортсмены из Челябинска и Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» создал на базе школы спортивный хаб

«Наша цель — создать центр притяжения, сочетающий функции муниципальной школы и социокультурного хаба. В учебный период мы задействуем инфраструктуру и площади школы для организации востребованных секций и кружков, проведения городских мероприятий, привлекаем для этого профессиональных операторов (Российская федерация волейбола, Свердловская федерация тхэквондо, Global Dance University и школы «Виктория», ДЮСШ «СТАРТ», Центр когнитивного развития), непрерывно обновляем программы на основе обратной связи. Летом используем обычно простаивающие в период каникул пространства для соревнований», — отмечает руководитель проектов «Атомстройкомплекс» Любовь Спелкова.

Новое здание школы и современная спортивная инфраструктура, соответствующая стандартам профессиональных спортивных объектов, были построены компанией «Атомстройкомплекс» в 2024 году в рамках концессионного соглашения. Сейчас девелопер осуществляет техническую эксплуатацию школы, а также реализует на ее площадке комплекс услуг дополнительного образования.

Для спортивных мероприятий школа может предоставить три игровых зала с комфортными раздевалками и душевыми, зал единоборств со специализированным напольным покрытием, хореографический класс со станками и зеркалами, уличные стадион и тренировочную площадку. До конца 2025 года на площадке МАОУ СОШ №41 запланировано проведение региональных турниров по игровым видам спорта, а также расширение партнерства с олимпийскими академиями.

Опыт по развитию школьной площадки в качестве спортивного и социокультурного хаба, полученный в школе № 41, будет применен и в новой школе № 314 в Пионерском микрорайоне, которую «Атом» также построил в рамках концессии. Уже этим летом на площадке школы будет организован летний спортивный лагерь.

Строительство школы № 314 стало вторым концессионным проектом «Атомстройкомплекса». Как и в школе № 41, «Атом» организовывает здесь для детей внеурочную активность, приглашая крупных операторов дополнительного образования.

«Атомстройкомплекс» создал на базе школы спортивный хаб

Отметим, что по договору застройщик осуществляет техническую эксплуатацию данных школ в течении пяти лет после их введения в эксплуатацию. Для этого предприятием была учреждена специализированная управляющая компания «Формула».

Всего «Атомстройкомплекс» построил уже более трех десятков образовательных учреждений, среди которых флагманская школа региона — Уральский губернаторский лицей. В нынешнем году девелопер приступил к строительству нового здания гимназии «Арт-Этюд» в границах ул. Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Новое учебное учреждение рассчитано на 1 тыс. 100 мест. Его площадь составит более 32 тыс. кв. м. Завершение работ планируется в 2028 году. Благодаря строительству нового здания гимназия получит передовую образовательную и концертную инфраструктуру.

Напомним, что за создание социальных и спортивных объектов, включая указанные выше учебные заведения, а также реализацию проектов по благоустройству территорий, внесших значительный вклад в развитие комфортной городской среды «Атомстройкомплекс» удостоился премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Всего за 2023-2024 годы «Атомстройкомплекс» ввел в эксплуатацию 203 тыс. 512 кв. м недвижимости социального назначения.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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