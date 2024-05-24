В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в обновленной школе № 41 с начала сентября стартует масштабная программа допобразования

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в обновленной МАОУ СОШ № 41, построенной в рамках государственно-частного партнерства компанией «Атомстройкомплекс», с начала сентября стартует масштабная программа дополнительного образования и развития, сообщает пресс-служба девелопера.Спектр услуг программы будет направлен и на физическое, и на интеллектуальное развитие: уже заключен договор с ДЮСШ «СТАРТ», Свердловской областной Федерацией тхэквондо МФТ, лингвистическим клубом «Магеллан».Так, для старшеклассников откроют курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, для учеников начальной школы — группы продленного дня. Организацией дополнительного образования занимается частная управляющая компания «Формула».Для детей с особенными потребностями также планируется открытие центра на базе школы. Совместно с общественной организацией «Солнечные дети» эксперты управляющей компании изучают, какие возможности развития и досуга можно включить в программу центра.«Частная управляющая компания обеспечивает большую гибкость, чем муниципальные системы, мы сможем быстро подстраиваться под запросы родителей и их детей. В школе уже проходят занятия по карате, дзюдо и художественной гимнастике для школьников, футболу на открытом поле. Global Dance University, всероссийский танцевальный бренд, с сентября готов предложить направления для различных возрастов», — рассказала руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Любовь Спелкова.Она также сообщила, что на данный момент ведутся переговоры о сотрудничестве с ФК «Исеть», Российской школой волейбола, Свердловской областной федерацией тенниса и школой танцев «Виктория».Отметим, что в настоящее время «Атомстройкомплекс» возводит по схеме государственно-частного партнерства уже вторую школу. Это новое здание на 1 тыс. 500 мест в Пионерском микрорайоне. Строительные работы на площадке будут завершены до 31 декабря 2024 года, затем компания также будет заниматься технической эксплуатацией объекта.