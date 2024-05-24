В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в обновленной школе № 41 с начала сентября стартует масштабная программа допобразования

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Специалисты строительного холдинга «Атомстройкомплекс» монтируют фасад строящейся в ...15.01.2024 «Атомстройкомплекс» начал передачу нового здания школы № 41 экспериментальной управляющей компании
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Строительная компания «Атомстройкомплекс» начала процедуру передачи нового здания школы ...18.10.2023 Компания «Атомстройкомплекс» в декабре 2023 года завершит строительство школы № 41 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В декабре 2023 года компания «Атомстройкомплекс» завершит строительство школы №41 в ...29.08.2023 Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в ...03.03.2023 «Атомстройкомплекс» построит в Екатеринбурге новую школу по схеме государственно-частного партнерства
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Компания-застройщик «Атомстройкомплекс» и министерство образования Свердловской области ...