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Вчера, 14:25

Выручка клиник медицинской косметологии в России за год выросла на 65%

УрБК, Москва, 24.12.2024. Выручка клиник медицинской косметологии в России за 2024 год выросла на 64,7%, а массажных и эпиляционных салонов — на 54,4%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса записи Yclients.

Отмечается, что рост оборота вызван как увеличением спроса, так и повышением цен.

По данным сервиса «Чекиндекс», транзакции в клиниках косметелогии за год выросли на 20%. Также, согласно данным фискального оператора «Такском», средняя цена за один сеанс массажа на данный момент составляет 2,7 тыс. руб. (+11% за 2024 год, +10% по числу чеков). Средняя стоимость эпиляции — 3,1 тыс. руб. (+1% за год, +14% по числу чеков).

Средства на бьюти-процедуры россияне находят за счет экономии на стрижке и маникюре в классических салонах красоты. По данным Yclients, за текущий год салоны без узкой специализации выручили средств всего лишь на 9,4% больше, чем в прошлом году.
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