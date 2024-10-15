Выручка клиник медицинской косметологии в России за год выросла на 65%

УрБК, Москва, 15.10.2024. За год стоимость товаров для ремонта и строительных работ выросла на 22,5%. Средний чек в ...27.04.2024 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средняя стоимость загородных домов в продаже в Свердловской области в апреле этого года ...19.04.2024 Средняя стоимость авиаперелета в экономклассе по России выросла на 25% в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 19.04.2024. Средняя стоимость полета по России в экономклассе (в расчете на 1 тыс. км) в I квартале 2024 ...22.02.2024 Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году
УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...27.10.2023 Продажи лапши быстрого приготовления в РФ снизились почти на 20%
УрБК, Москва, 27.10.2023. В России за год упали продажи продуктов быстрого приготовления. Об этом сообщает RT со ...