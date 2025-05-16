УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:55

Расходы россиян на бьюти-услуги в первом полугодии выросли на 14%

УрБК, Москва, 06.08.2025. Расходы россиян на бьюти-услуги в первом полугодии в среднем выросли на 14% в годовом отношении, до 2,2 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса платежей T-Pay.

Данные T-Pay подтверждает компания «ЧекИндекс», сообщая, что средняя стоимость транзакции в первом полугодии в салонах красоты выросла на 14%, до 2,1 тыс. руб. При этом, согласно данным обеих компаний, в январе-июне 2025 года число транзакций по оплате бьюти-услуг выросло на 3-5% год к году. Эксперты объясняют повышение цен ростом издержек и увеличивающимся спросом. Повышение клиентской активности вызвано сезонностью и активным продвижением услуг.

Рост спроса, в свою очередь, вызывает расширение предложения. Так, по данным геосервиса 2ГИС, на 1 августа число салонов красоты и косметологии в городах-миллионниках за год выросло на 5%, до 18,7 тыс. Данные «ЯндексКарт» фиксируют прирост в 8,4%, до 92,2 тыс. объектов.

Аналитики ожидают дальнейшего повышения цен во втором полугодии минимум на 15%, а также увеличения трафика за счет активной популяризации бьюти-услуг.
