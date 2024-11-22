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Количество выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 26%

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 8,25 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на общую сумму 671 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов уменьшилось на 26%, а объем — на 31%. При этом средний чек снизился на 7%, составив 81 тыс. руб. Средний срок товарного кредита составил 17 месяцев.

Добавим, что в ноябре 2024 года банки выдали россиянам 271,65 тыс. POS-кредитов на сумму 22,64 млрд руб.
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