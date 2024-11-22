Количество выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 26%

УрБК, Челябинск, 22.11.2024. В Челябинской области объем выданных в октябре кредитов наличными снизился на 32% по ...13.11.2024 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 8%
В Свердловской области в октябре 2024 года выдали 10,42 тыс. POS-кредитов (это кредиты, оформленные в точках продаж) на ...13.11.2024 Число выданных POS-кредитов в Свердловской области за месяц сократилось на 8%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. В Свердловской области в октябре 2024 года выдали 10,42 тыс. POS-кредитов (это кредиты, ...14.08.2024 В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов за месяц снизился более чем на 70%
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2024 года составил 8,17 ...07.05.2024 Российские банки выдали гражданам кредиты наличными под залог имущества на сумму 63,32 млрд рублей в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 07.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали россиянам кредиты наличными под залог имущества на общую ...