ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2024. ЕВРАЗ выделил 10 млн руб. на гранты для социальных предпринимателей в рамках конкурса, ...12.04.2024 При финансовой поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке открылся новый кинозал
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Новокузнецке в досуговом центре «Комсомолец» вновь открылся кинозал. Средства на ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...14.07.2023 ЕВРАЗ помог в реконструкции аллеи на улице Клименко в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В рамках программы «ЕВРАЗ — городу» горно-металлургический холдинг направил 30 млн руб. ...10.06.2020 ЕВРАЗ вложит 10 млн рублей в благоустройство Праздничной площади к 65-летию Междуреченска
УрБК, Москва, 10.06.2020. Компания ЕВРАЗ вложит 10 млн руб. в благоустройство Праздничной площади к 65-летнему юбилею ...