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ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке. При поддержке компании открыт общественный каток и елка у ТРЦ «Планета», сообщает пресс-служба регионального центра корпоративных отношений «Сибирь».

ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке

В ходе торжественного открытия холдингом было устроено красочное представление и вручены призы. Компанией был проведен конкурс елочных игрушек среди детей. Новогодние украшения создавались по мотивам авторских сказок ЕВРАЗа о горных рабочих и металлургах. Всего в конкурсе приняло участие 189 игрушек, украсивших 11-метровую ель в помещении торгового комплекса.

ЕВРАЗ принял участие в организации новогодних праздников в Новокузнецке

Также на площади торжеств Центрального района был установлен световой арт-объект от компании в виде Жар-птицы. Его открытие состоится 24 декабря в рамках общегородской праздничной программы. На площади Побед работники ЕВРАЗа посадили живую ель, которую будут ежегодно украшать к Новому году.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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