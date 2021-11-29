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Свердловская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе агрокомплекса «Горноуральский»

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране окружающей среды в работе агрокомплекса «Горноуральский», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По результатам проверки, проведенной по сообщениям СМИ, было установлено, что предприятие допустило отклонение от регламента применения агрохимического биопрепарата. Это вызвало химическое и бактериологическое заражение 15 земельных участков общей площадью 643 га.

Природоохранный прокурор вынес директору агрокомплекса представление об устранении нарушений, а также возбудил против него административные дела за порчу земель в результате нарушения правил обращения с агрохимикатами, за осуществление деятельности, не соответствующей документации и нарушение правил водопользования (часть 2 статьи 8.6, часть 2 статьи 8.4, часть 1 статьи 8.14 КоАП РФ). Должностному лицу было назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 200 тыс. руб.

Также природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию провести рекультивацию земель, которым был нанесен ущерб. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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