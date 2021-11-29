Свердловская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе агрокомплекса «Горноуральский»

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что АО ...28.05.2018 Птицефабрика «Среднеуральская» возместила свыше 500 тыс. рублей ущерба от загрязнения болота Молебского
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения водного ...04.08.2017 Среднеуральская птицефабрика не доплатила за причиненный в 2016 году ущерб экологии более 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2017. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила грубые нарушения ...31.05.2017 Суд может приостановить деятельность агрокомплекса «Горноуральский»
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2017. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура выявила многочисленные ...22.08.2014 В Режевском районе выявлены нарушения при обращении с пестицидами и агрохимикатами
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2014. Свердловская прокуратура совместно со специалистами управления Россельхознадзора по ...