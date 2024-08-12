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Вчера, 16:46

В Екатеринбурге планируют соединить улицу Дорожную с Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Администрация Екатеринбурга запланировала перестроить участок ул. Дорожной (Вторчермет) длиной чуть более 2 км (от Братской до дома № 37 по Дорожной), сообщает пресс-служба администрации города.

«По итогу ширина двухполосной проезжей части составит 7,5 метра. Вдоль нее специалисты обустроят двух-, трехметровые тротуары и велодорожки шириной от 1,5 до 2,25 метра», — говорится в сообщении.

Значимым этапом реконструкции станет объединение ул. Дорожной с пересечением улиц Братская и Патриса Лумумбы. Данное решение позволит оптимизировать распределение транспортных потоков в микрорайоне и повысить пропускную способность дорожной сети.
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