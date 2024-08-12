В Екатеринбурге планируют соединить улицу Дорожную с Патриса Лумумбы

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания для развития ...11.04.2024 В центре Екатеринбурга появятся новые дорожки для велосипедистов
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В центре Екатеринбурга, согласно Генеральному плану, появятся новые велодорожки. Для ...12.07.2018 В Екатеринбурге частично закрыли движение по улице Военной
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2018. В Екатеринбурге с 12 июля по 21 августа 2018 года на ремонт будет закрыт участок улицы ...04.07.2018 В Екатеринбурге с 10 июля по 19 августа закроют для транспорта участок улицы Военной
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В Екатеринбурге в рамках проводимого на Вторчермете комплекса дорожно-ремонтных работ с ...06.07.2015 Дорожные службы перекроют улицу Патриса Лумумбы до 19 июля
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2015. В Екатеринбург с 6 по 19 июля 2015 года движение автотранспорта по улице Патриса ...